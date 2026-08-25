Jhansi: बीस साल से वांछित चर्चित कारोबारी गिरफ्तार, लंदन और नेपाल भाग निकला था आरोपी

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सीओ सिटी रामवीर सिंह के मुताबिक नीरज मल्होत्रा के खिलाफ उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट समेत कई अन्य धाराओं में नवाबाद थाने में वर्ष 2006 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ 8 मार्च 2018 को स्थाई वारंट जारी कर दिया गया वहीं, 10 जनवरी को आरोपी के खिलाफ उसके रिश्तेदार अरविंद मल्होत्रा ने धोखाधड़ी के आरोप में नवाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में भी आरोपी वांछित था। पुलिस उसके बाद से नीरज को तलाशने में जुटी थी। रविवार को सर्विलांस टीम को आरोपी की लोकेशन नीलमय होटल में मिली। आरोपी ने कई दिनों से उसे अपना ठिकाना बना रखा था। थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव की अगुवाई में पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी को वहां से गिरफ्तार कर लिया।

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बीस साल पुराने मामले में वांछित चर्चित कारोबारी सिविल लाइंस निवासी नीरज मल्होत्रा पुत्र शंकरलाल मेहरोत्रा को नवाबाद पुलिस ने ओरछा से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी कर रखा था। पुलिस को चकमा देते हुए आरोपी ने लंदन एवं नेपाल तक फरारी काटी। झांसी आने पर उसकी लोकेशन ओरछा के एक होटल में मिलने के बाद पुलिस ने वहां से पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया।