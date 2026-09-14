Jhansi: 40 करोड़ में 40.781 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करेगा जेडीए, सत्यापन होते ही काम हो जाएगा शुरू

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मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत जेडीए करारी और रुंदकरारी में एक हजार एकड़ में नया झांसी विकसित कर रहा है। अब तक लगभग 900 एकड़ जमीन जेडीए क्रय कर चुका है, जो कुल भूमि का करीब 82 फीसदी है। ऐसे में अब जेडीए प्रशासन जमीन का अधिग्रहण और गांव सभा की भूमि लेगा। बताया गया कि 43 काश्तकारों की भूमि का जेडीए को अधिग्रहण करना है। साथ ही लगभग 90 एकड़ गांव सभा की भूमि भी ली जानी है। जिला प्रशासन ने भूमि की कीमत का मूल्यांकन करा लिया। इसके बाद 40.75 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया। यह राशि 40.781 हेक्टेयर भूमि के पूर्ण अधिग्रहण प्रस्ताव के तहत जेडीए ने बैंक में जमा करा दी है।अब अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य कोषाधिकारी को भेजे गए पत्र में जमा की गई धनराशि का सत्यापन एक सप्ताह में करने के लिए कहा है। फिर सत्यापन रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। सबकुछ ठीक मिलते ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा।