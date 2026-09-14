Jhansi: पटाखे की आवाज के साथ दौड़ रहीं 10 बुलेट पकड़ी, 2.07 लाख का चालान; वीडियो

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ट्रैफिक पुलिस पिछले तीन दिन से मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न के साथ बुलेट चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाए है। रविवार को भी टीआई देवेंद्र कुमार शर्मा की अगुवाई में अभियान चला। जीवनशाह तिराहा एवं किला पर कुछ युवक बुलेट के साथ हुडदंग मचा रहे थे। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस भी पहुंची। यहां से उन्होंने तीन बुलेट पकड़ीं। जेल चौराहा, कचहरी चौराहा समेत अन्य स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भी पुलिस ने बुलेट पकड़ी। अब तक दस बुलेट पकड़ी जा चुकी हैं। इन सभी से जुर्माना भी वसूला गया। क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार के मुताबिक आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ बुलेट दौड़ाने वाले युवक गाड़ी के साथ लगे साइलेंसर को भी नहीं हटाने से चूके। रविवार को किले के पास से पकड़े गए बुलेट सवार युवकों ने 20 दिन पहले ही नई बुलेट खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने साइलेंसर निकालकर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा दिया था।