Jhansi: पटाखे की आवाज के साथ दौड़ रहीं 10 बुलेट पकड़ी, 2.07 लाख का चालान; वीडियो
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 14 Sep 2026 08:33 AM IST
सार
इन सभी बुलेट में नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। हर बुलेट सवार पर 17-25 हजार रुपये का चालान हुआ। ट्रैफिक पुलिस का कहना है आगे भी अभियान जारी रहेगा।
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विस्तार
मॉडिफाइड साइलेंसर के सहारे पटाखे की आवाज निकालकर बुलेट दौड़ाने वाले दस युवकों को पकड़कर ट्रैफिक पुलिस ने कुल 2.07 लाख रुपये का चालान कर दिया। इन सभी बुलेट में नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। हर बुलेट सवार पर 17-25 हजार रुपये का चालान हुआ।
ट्रैफिक पुलिस पिछले तीन दिन से मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न के साथ बुलेट चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाए है। रविवार को भी टीआई देवेंद्र कुमार शर्मा की अगुवाई में अभियान चला। जीवनशाह तिराहा एवं किला पर कुछ युवक बुलेट के साथ हुडदंग मचा रहे थे। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस भी पहुंची। यहां से उन्होंने तीन बुलेट पकड़ीं। जेल चौराहा, कचहरी चौराहा समेत अन्य स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भी पुलिस ने बुलेट पकड़ी। अब तक दस बुलेट पकड़ी जा चुकी हैं। इन सभी से जुर्माना भी वसूला गया। क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार के मुताबिक आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
बुलेट खरीदने के 20 दिन बाद ही निकाल दिया साइलेंसर
मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ बुलेट दौड़ाने वाले युवक गाड़ी के साथ लगे साइलेंसर को भी नहीं हटाने से चूके। रविवार को किले के पास से पकड़े गए बुलेट सवार युवकों ने 20 दिन पहले ही नई बुलेट खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने साइलेंसर निकालकर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा दिया था।
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वीडियो...
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ट्रैफिक पुलिस पिछले तीन दिन से मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न के साथ बुलेट चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाए है। रविवार को भी टीआई देवेंद्र कुमार शर्मा की अगुवाई में अभियान चला। जीवनशाह तिराहा एवं किला पर कुछ युवक बुलेट के साथ हुडदंग मचा रहे थे। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस भी पहुंची। यहां से उन्होंने तीन बुलेट पकड़ीं। जेल चौराहा, कचहरी चौराहा समेत अन्य स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भी पुलिस ने बुलेट पकड़ी। अब तक दस बुलेट पकड़ी जा चुकी हैं। इन सभी से जुर्माना भी वसूला गया। क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार के मुताबिक आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
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बुलेट खरीदने के 20 दिन बाद ही निकाल दिया साइलेंसर
मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ बुलेट दौड़ाने वाले युवक गाड़ी के साथ लगे साइलेंसर को भी नहीं हटाने से चूके। रविवार को किले के पास से पकड़े गए बुलेट सवार युवकों ने 20 दिन पहले ही नई बुलेट खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने साइलेंसर निकालकर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा दिया था।
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