Jhansi: सांप ने खेत की रखवाली कर रहे युवक को डसा, मौत, मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

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परिजनों ने बताया लवकुश खेती-किसानी करके परिवार का पालन-पोषण करता था। दो साल पहले उसकी शादी हुई थी। परिवार में पत्नी रोशनी समेत तीन माह की बेटी है। लवकुश 10 सितंबर को वह उड़द की फसल की रखवाली के लिए खेत में गया था। उसी दौरान खेत से निकले एक जहरीले सांप ने उसके पांव में डस लिया। सांप को भागता देख लवकुश चिल्लाने लगा। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग भी पहुंच गए। कुछ देर में ही लवकुश ही हालत बिगड़ने लगी। नाजुक हाल में उसे मेडिकल अस्पताल लाया गया था।उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में रोना-पिटना मच गया। पत्नी रोशनी का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। परिजनों का कहना है कि वह इकलौता कमाने वाला सदस्य था। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।