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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Youth guarding a field bitten by a snake; dies while undergoing treatment at the medical hospital.

Jhansi: सांप ने खेत की रखवाली कर रहे युवक को डसा, मौत, मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

Mon, 14 Sep 2026 01:26 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 14 Sep 2026 01:26 PM IST
सार

युवक परिवार का इकलौता पुत्र था। उसकी मौत से परिवार में रोना-पिटना मचा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

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Jhansi: Youth guarding a field bitten by a snake; dies while undergoing treatment at the medical hospital.
सांप, सांकेतिक फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ललितपुर के जखौरा के माड़री गांव निवासी लवकुश यादव (22) पुत्र त्रिलोक को खेत में जहरीले सांप ने डस लिया। उसे अचेत हाल में मेडिकल अस्पताल ले आया गया। रविवार को उसकी मौत हो गई। वह परिवार का इकलौता पुत्र था। उसकी मौत से परिवार में रोना-पिटना मचा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
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परिजनों ने बताया लवकुश खेती-किसानी करके परिवार का पालन-पोषण करता था। दो साल पहले उसकी शादी हुई थी। परिवार में पत्नी रोशनी समेत तीन माह की बेटी है। लवकुश 10 सितंबर को वह उड़द की फसल की रखवाली के लिए खेत में गया था। उसी दौरान खेत से निकले एक जहरीले सांप ने उसके पांव में डस लिया। सांप को भागता देख लवकुश चिल्लाने लगा। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग भी पहुंच गए। कुछ देर में ही लवकुश ही हालत बिगड़ने लगी। नाजुक हाल में उसे मेडिकल अस्पताल लाया गया था।
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उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में रोना-पिटना मच गया। पत्नी रोशनी का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। परिजनों का कहना है कि वह इकलौता कमाने वाला सदस्य था। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
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