फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jalaun, Gonda, Agra, and Jhansi won their matches.

Jhansi News: हैंडबाल में प्रयागराज, बस्ती व मिर्जापुर ने दिखाया दमखम

Fri, 30 Oct 2026 02:17 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Jalaun, Gonda, Agra, and Jhansi won their matches.
फोटो ऑफ द डे...फोटो-02 .. यूं जद्दोजहद का दागा गोल ... मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय
झांसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद स्पोटर्स स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला हैंडबाल प्रतियोगिता में प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, मिर्जापुर ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की।
विज्ञापन

देवीपाटन गोंडा ने मुरादाबाद को 14-0 से, बस्ती ने कानपुर को 18 -8 से, प्रयागराज ने सहारनपुर को 14-0 से, वाराणसी ने झांसी को 14-7 से, अयोध्या ने मुरादाबाद को 14-0 से, लखनऊ ने अलीगढ को 13-11 से, बस्ती ने मेरठ को 13-2 से, मिर्जापुर ने चित्रकूट को 14-1 से, कानपुर ने मेरठ को 12-10 से, प्रयागराज ने देवीपाटन को 11-10 से, बस्ती ने गोरखपुर को 10-7 से, लखनऊ ने आगरा को 10 -0 से एवं झांसी ने चित्रकूट को 7-1 से हराया।
विज्ञापन

निर्णायक में प्रेम प्रकाश सिंह, मो. तौहीद, बैजनाथ यादव, पंकज यादव, सूर्यभान, सुधीर कुमार, अतुल, मयंक, उज्जवल सोनकर, सोनू लोधी, विकास उपाध्याय व मीरा यादव रहीं। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी कर्मवीर सिंह, सुजीत तिवारी, नीतेश कुमार राज आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed