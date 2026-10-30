Jhansi News: हैंडबाल में प्रयागराज, बस्ती व मिर्जापुर ने दिखाया दमखम

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देवीपाटन गोंडा ने मुरादाबाद को 14-0 से, बस्ती ने कानपुर को 18 -8 से, प्रयागराज ने सहारनपुर को 14-0 से, वाराणसी ने झांसी को 14-7 से, अयोध्या ने मुरादाबाद को 14-0 से, लखनऊ ने अलीगढ को 13-11 से, बस्ती ने मेरठ को 13-2 से, मिर्जापुर ने चित्रकूट को 14-1 से, कानपुर ने मेरठ को 12-10 से, प्रयागराज ने देवीपाटन को 11-10 से, बस्ती ने गोरखपुर को 10-7 से, लखनऊ ने आगरा को 10 -0 से एवं झांसी ने चित्रकूट को 7-1 से हराया।निर्णायक में प्रेम प्रकाश सिंह, मो. तौहीद, बैजनाथ यादव, पंकज यादव, सूर्यभान, सुधीर कुमार, अतुल, मयंक, उज्जवल सोनकर, सोनू लोधी, विकास उपाध्याय व मीरा यादव रहीं। इस अवसर पर क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी कर्मवीर सिंह, सुजीत तिवारी, नीतेश कुमार राज आदि मौजूद रहे।