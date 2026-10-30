Jhansi News: चांद निकलने से पहले ही उजड़ गया सुहाग

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करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसका शव बाहर निकाला। पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी खुशबू बेसुध हो गई। पांच साल पहले दोनों की शादी हुई थी। उनका एक बेटा है।विवेक पुत्र सुंदरलाल गोविंद चौराहा स्थित एक दुकान पर काम करता था। परिजनों के मुताबिक, बृहस्पतिवार को करवा चौथ होने के कारण वह दुकान पर नहीं गया। दोपहर में वह पड़ोस में रहने वाले तीन दोस्तों राजू (24), रज्जू (30) और अरशद (28) के साथ रेलवे डैम पर पिकनिक मनाने चला गया। चारों दोस्त डैम में उतरकर नहा रहे थे। इसी दौरान विवेक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वह देखते ही देखते पानी में डूब गया।विवेक का पता नहीं चलने पर मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग भी जुट गए। सूचना पर प्रेमनगर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। गोताखोरों को बुलाकर तलाश शुरू कराई गई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद विवेक का शव पानी से बाहर निकाला जा सका। सीओ सिमरन सिंह ने बताया कि युवक की डूबने से मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।पूजन की तैयारी कर रही थी पत्नी, तभी उजड़ गया संसारकरवा चौथ पर खुशबू ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। परिजनों के अनुसार, विवेक दोपहर में घर से निकलने लगा तो पत्नी ने उसे जाने से मना किया लेकिन वह जल्दी लौटने की बात कहकर चला गया। खुशबू को काफी देर तक हादसे की जानकारी नहीं हुई। वह शाम को पूजन की तैयारियों में जुटी थी और पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच विवेक की मौत की खबर पहुंच गई। यह सुनते ही वह अचेत हो गई। परिवार के लोगों ने किसी तरह उसे संभाला।परिजनों ने बताया कि करीब पांच साल पहले विवेक और खुशबू की शादी हुई थी। विवेक चार भाइयों में सबसे छोटा था। करवा चौथ के दिन हुए इस हादसे से परिवार में मातम छा गया।रेलवे डैम पर पहले भी हो चुके हैं जानलेवा हादसेरेलवे डैम पर पिकनिक मनाने और नहाने के दौरान हादसे पहले भी हो चुके हैं। अप्रैल में यहां नाव पलटने से 11वीं के चार छात्र डूब गए थे। इनमें वेदांश यादव और आतिफ मंसूरी की मौत हो गई थी, जबकि दो छात्रों को बचा लिया गया था। जुलाई में भी दोस्त के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की डूबने से मौत हुई थी।स्थानीय लोगों का कहना है कि डैम पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। यहां नियमित रूप से सुरक्षा कर्मी भी तैनात नहीं रहता। लोगों के मुताबिक, डैम पर बेरोकटोक आवाजाही होती है और कुछ लोग नशा करने के बाद पानी में उतर जाते हैं। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।