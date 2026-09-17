Jhansi News: 25 किलो गांजे के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 17 Sep 2026 02:32 AM IST
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एट (उरई)। थाना पुलिस ने बुधवार को 25 किलो 514 ग्राम गांजे के साथ अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई गई है।
थाना प्रभारी एट शिवशंकर के अनुसार पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। उसके पास से 25 किलो 514 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम झांसी जिले मऊरानीपुर के मोहल्ला गोपालगंज निवासी महेश सोनी बताया।
पुलिस के अनुसार आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में बेचता था। उसके खिलाफ पहले से तीन मुकदमे हैं।
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थाना प्रभारी एट शिवशंकर के अनुसार पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। उसके पास से 25 किलो 514 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम झांसी जिले मऊरानीपुर के मोहल्ला गोपालगंज निवासी महेश सोनी बताया।
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पुलिस के अनुसार आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में बेचता था। उसके खिलाफ पहले से तीन मुकदमे हैं।