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Jhansi News: मेडिकल कॉलेज में इंटरनेट सेवाएं ठप, नहीं बन पा रहे ऑनलाइन पर्चा

Sat, 10 Oct 2026 02:32 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:32 AM IST
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Internet services down at medical college; online registration slips cannot be generated.
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। मेडिकल कॉलेज में नेटवर्क की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। यहां पर नेटवर्क न होने से ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो सके। मरीजों को घंटों तक कतार में लगकर पर्चा बनावाना पड़ा। इससे समय पर उपचार तक नहीं मिल सका। यही नहीं काउंटर पर अधिक भीड़ होने से पर्चा बनवाने में अधिक समय लग गया।
मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ओपीडी में परामर्श के लिए पंजीयन की ऑनलाइन सुविधा की गई है, जिसमें मरीज या तीमारदार को क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। इसके बाद पोर्टल पर डाटा अपलोड करना होता है। इसको सबमिट करने पर टोकन नंबर जारी होता है। इस नंबर को काउंटर पर बताकर पर्चा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, सुविधा अनदेखी की भेंट चढ़ गई है।
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बीते लगभग चार दिन से नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। इससे मरीज व तीमारदार ऑनलाइन पर्चा नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में लंबी-लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। इससे काउंटर पर अधिक बोझ आ गया है। इससे मरीजों को घंटों तक बारी आने का इंतजार करना पड़ रहा है। इसमें वृद्ध व महिलाओं व मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। देरी होने पर जांच के लिए सैंपल देने के बाद जांच रिपोर्ट तक समय नहीं मिलती है। इससे कई बार ओपीडी समय समाप्त होने से उपचार तक का संकट हो जाता है।
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नेटवर्क की समस्या से ऑनलाइन पर्चा नहीं बना पा रहे हैं। काउंटर पर सभी मरीजों के पर्चा बनाए जा रहे हैं। नेटवर्क की समस्या को जल्द ही दूर कराया जाएगा।
- डॉ. गजेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज
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