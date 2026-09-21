Jhansi News: अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन तेज किया

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समथर। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने अलग बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की तैयारी की है। मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया गया।चित्रगुप्त मंदिर में भानु सहाय का स्वागत हुआ, जिसके बाद मशाल जुलूस निकाला गया। भानु सहाय ने कहा कि तीन साल में राज्य बनाने का वादा 12 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सत्तादल के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक अभियान शुरू करने की घोषणा की। मोर्चे ने स्वास्थ्य, शिक्षा सुधारने, E20 ईंधन पर रोक और केन-बेतवा परियोजना के विस्थापितों को मुआवजा देने की मांग की। किसानों के लिए नहर में पानी चलाने की भी मांग की गई। भानु सहाय ने बताया कि 21 अक्तूबर 2026 से बाबूसिंह यादव टहरौली के नेतृत्व में झांसी में अनशन व सत्याग्रह शुरू होगा। आंदोलन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजे जाएंगे।भानु सहाय ने बताया कि 21 अक्टूबर 2026 से बाबूसिंह यादव टहरौली पूर्व प्रधान के नेतृत्व में झांसी कचहरी के पास गांधी उद्यान में अनशन एवं सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। आंदोलन को गति देने के लिए जनजागरण अभियान चलाने तथा प्रधानमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मांगों से संबंधित पत्र भेजे जाएंगे।