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Jhansi News: भाकियू की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

Mon, 14 Sep 2026 02:09 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:09 AM IST
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Important decisions taken at the BKU meeting
बंगरा. मुख्यालय बंगरा पर भाकियू के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष कमलेश लंबरदार की अध्यक्षता में विशेष बैठक की गई । बैठक में संगठन के जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे,बैठक में बताया गया कि आगामी 27 सितंबर में मऊरानीपुर की गल्ला मंडी में भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में विशाल किसान सभा की जा रही है जिसको भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।
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भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष झांसी कमलेश लंबरदार ने बताया कि किसान बहुत परेशान है जिसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों की आवाज मजबूती से बुलंद करने के लिए आगामी 27 सितंबर को मऊरानीपुर में होने जा रही विशाल किसान सभा एवं जनसभा को भारतीय किसान यूनियन संगठन प्रमुख राकेश टिकैत कई बिंदुओं पर किसानों और आमजन के लोगों को संबोधित करेंगे और किसानों से अपनी बात कहेंगे ,उन्होंने कहा कि जनसभा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए एवं जनसभा के कार्यक्रम की रूपरेखा बैठक में बनाई गई। बंगरा सहित कई जगहों पर बैठक की गई। जिलाध्यक्ष कमलेश लंबरदार ने बताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मऊरानीपुर आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था शासन प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है साथ ही किसानों के ठहरने को लेकर पेयजल एवं साफ-सफाई व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा बैठक में की गई उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसानों के जुटने की पूरी संभावना है जिसको देखते हुए संगठन की ओर से शासन-प्रशासन से मऊरानीपुर मंडल मंडी परिषद में सुरक्षा व्यवस्था समेत किसानों के लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।
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इस मौके पर जिलाध्यक्ष कमलेश लंबरदार सहित जिला उपाध्यक्ष अखिलेश लिटौरिया, रामनरेश सिंह परिहार, शंकर दयाल तिवारी, जितेंद्र राजपूत, अरुण उपाध्याय, परमेश्वरी दयाल, राजाराम, वैकुंठ,देवेंद्र सिंह राजावत, पुष्पेंद्र, संतराम,भान,हरिमोहन दुबे समेत भाकियू के कई पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे।
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(4 फोटो सहित समाचार)
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