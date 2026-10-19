Jhansi News: होटल संचालक के पुत्र का तमंचे की बट से फोड़ा सिर

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बस स्टैंड के पास स्थित सिमरइया गेस्ट हाउस के संचालक राजकुमार सिमरइया ने पुलिस को बताया कि उनके गेस्ट हाउस के बगल में शुभ यात्री होटल है। इसका संचालक सुंदर सिंह चावला रात करीब 11:50 बजे विवाद करने लगा। उसके बेटे आदित्य और अनिवेश को बस स्टैंड पर विशाल मेगा मार्ट के पास घेर लिया।आरोपी सुंदर सिंह चावला, आकाश उर्फ जिमी, बृजेश अहिरवार, अनुराग लहरे, सागर बाल्मीकि, राहुल पुरी, सिद्धांत चावला, संस्कार चावला समेत उसके अज्ञात साथियों ने गाली-गलौज करते हुए पीटने लगे। आरोपी कारोबार में नुकसान पहुंचाने की बात कहते हुए उससे एक लाख रुपये मांग रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों भाइयों को बुरी तरह पीट दिया। आरोप है आकाश उर्फ जिमी ने गोली चलाने के लिए तमंचे निकाला। गोली न चलने पर आदित्य का तमंचे की बट से मारकर सिर फोड़ दिया। मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची। घायल को अस्पताल भेजा गया। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव के मुताबिक तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।