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Jhansi News: -स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों व बुजुर्गों का किया सम्मान

Mon, 31 Aug 2026 01:52 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Mon, 31 Aug 2026 01:52 AM IST
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-Honoured the families of freedom fighters and the elderly
झांसी। अंतरराष्ट्रीय जिझौतिया ब्राह्मण महासंघ की झांसी जिला इकाई की ओर से स्नेह सम्मेलन राजकीय संग्रहालय में आयोजित हुआ। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों एवं बुजुर्गों का सम्मान किया गया।
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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संगठन के केंद्रीय संयोजक कपिल देव मिश्रा, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री ओम प्रकाश रिछारिया और केंद्रीय अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी रहे। अध्यक्षता आलोक शांडिल्य ने की। वक्ताओं ने कहा कि जिझौतिया ब्राह्मण महासंघ की दस प्रांतों में 75 इकाइयों में संगठन का कार्य हो रहा है। इस अवसर पर निवाडी, मऊरानीपुर, ललितपुर, जालौन में महासंघ के स्नेह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर रजनी अडजरिया, संध्या त्रिपाठी, रंजना तिवारी, सुमित रिछारिया, जिलाध्यक्ष अनूप व्यास, जिला संयोजक धमेंद्र तिवारी, विजय दुबे, संदीप पटैरिया, एसके व्यास, सुधीर कौशिक आदि मौजूद रहे।
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