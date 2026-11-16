Jhansi News: कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए...

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महानगर में आईटीआई क्षेत्र स्थित नरसिंह धाम आश्रम, पहूज नदी सीपरी, बड़ागांव गेट बाहर, पंचकुइयां स्थित गोशाला एवं सूती मिल सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु छठ पूजा के लिए पहुंचे। व्रती महिलाओं के साथ उनके परिवार के सदस्य सिर पर प्रसाद का दऊरा (टोकरी) लिए नंगे पैर छठ पूजन स्थल पर पहुंचे। शाम 5:30 बजे के पश्चात अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ।व्रती महिलाओं ने छठ पूजन स्थल पर छठी मइया की पूजा अर्चना की। ‘कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए’, ‘हो दीनानाथ, हमरा पर होखीं सहाई’, ‘जोड़े-जोड़े फलवा सुरुज देव के चढ़इबे’ जैसे छठ के पारंपरिक गीत श्रद्धालुओं ने गाए। नरसिंह धाम आश्रम स्थित छठ घाट पर बिहार पूर्वांचल सांस्कृतिक कुटुंब के तत्वावधान में पूजा अर्चना हुई। बच्चों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशियों को इजहार किया। इस अवसर पर शैलेश राय, सुदर्शन राय, हरनारायण यादव, एके सिंह, एके दास, शिवम यादव आदि मौजूद रहे।इधर बड़ागांव गेट बाहर चिम्मन लिटौरे की बगिया में व्रती महिलाओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। भगवान सूर्य की आराधना कर परिवार एवं लोक कल्याण की कामना की। ठेकुआ, फल, मिठाई आदि प्रसाद में अर्पण किया। महिला श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और छठ पर्व के पारंपरिक गीत गाए। इस अवसर पर आरके सिंह, वीरेश्वर सिंह चौहान, अरुण कुमार दीक्षित, मनीष राय, बृजेश झा, डा. विवेकानंद सिंह आदि मौजूद रहे।सनफ्रान सिटी में हुआ आयोजनसनफ्रान अशोक सिटी में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित करने का आयोजन श्रद्धा से हुआ। कॉलोनी की महिला श्रद्धालुओं ने छठी मइया एवं भगवान सूर्य की पूजा आराधना की। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार एवं समाज की खुशहाली की कामनाएं की। इस अवसर पर प्रियंका सिंह, दीपमाला सिंह, रचना शर्मा, राजकुमारी निरंजन, वंदिता अग्रवाल, सुनीता यादव, शिल्पी गुप्ता आदि मौजूद रहीं। सनफ्रान अशोक सिटी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष विनय उपाध्याय ने आभार व्यक्त किया। इधर पहूज नदी के अनुसुइया घाट पर सनातन एकता महासमिति के महामंत्री विनोद अवस्थी, अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, रामकुमार मिश्रा, पीयूष रावत, प्रवीण साहू, धनीराम साहू आदि ने छठ मैया की पूजा की।