Jhansi News: हरियाणा बना हॉकी का नेशनल चैंपियन

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वहीं, मेजबान उत्तर प्रदेश ने पंजाब को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10 से 21 अक्तूबर तक आयोजित इस चैंपियनशिप में कुल 29 टीमों ने हिस्सा लिया था।जोगिंदर ने दागा विजयी गोलफाइनल में हरियाणा और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। पहले क्वार्टर के 14वें मिनट में मध्य प्रदेश के मोहम्मद जैद खान ने गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। पिछड़ने के बाद हरियाणा ने हमले तेज किए और दूसरे क्वार्टर में 21वें मिनट में नवराज सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया। दोनों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी पर पहुंचने के बाद गोल के लिए संघर्ष तेज हो गया। मध्य प्रदेश ने बढ़त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों ने मजबूत रक्षापंक्ति के साथ जवाबी हमले जारी रखे। मैच के 50वें मिनट में जोगिंदर सिंह ने मैदानी गोल कर हरियाणा को 2-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी। अंतिम सीटी बजने तक मध्य प्रदेश बराबरी का गोल नहीं कर सका और हरियाणा ने खिताब पर कब्जा जमा लिया।लगातार तीसरी बार तीसरे नंबर पर रहा यूपीतीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने पंजाब को 3-1 से शिकस्त देकर घरेलू दर्शकों को जश्न मनाने का मौका दिया। हॉकी इंडिया की नेशनल चैंपियनशिप में यूपी की टीम लगातार तीसरी बार तीसरे नंबर पर रही है। उत्तर प्रदेश की ओर से आकाश पाल ने 15वें और 21वें मिनट में लगातार दो गोल दागे। इसके बाद 41वें मिनट में पंजाब के पवनदीप सिंह ने गोल कर अंतर कम किया। मुकाबले के 58वें मिनट में उत्तर प्रदेश के चंदन यादव ने तीसरा गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में आक्रामक खेल के साथ बेहतर तालमेल दिखाया।समापन समारोह में एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष एवं हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने विजेता हरियाणा, उपविजेता मध्य प्रदेश तथा तीसरा स्थान हासिल करने वाली उत्तर प्रदेश की टीम को ट्रॉफी और पदक प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश हॉकी के अध्यक्ष डॉ. आरपी सिंह, जिलाधिकारी गौरांग राठी, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी कर्मवीर सिंह, झांसी हॉकी के अध्यक्ष वीरेंद्र राय, सचिव सुबोध खांडेकर, उप क्रीड़ाधिकारी सुनील कुमार, पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अब्दुल अजीज आदि शामिल रहे।आयोजन में इनकी रही भूमिकाचैंपियनशिप के सफल संचालन में टूर्नामेंट डायरेक्टर अमित राय, टेक्निकल डेलीगेट मनीष गौर और अंपायर मैनेजर वीरेंद्र सिंह समेत तकनीकी अधिकारियों और अंपायरों की टीम ने जिम्मेदारी निभाई।