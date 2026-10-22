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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Dry days declared in Jhansi for the 23rd and 27th; liquor shops will remain closed.

Jhansi News: झांसी में 23 और 27 को ड्राई डे घोषित, शराब की दुकानें रहेंगी बंद

Thu, 22 Oct 2026 01:48 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:48 AM IST
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Dry days declared in Jhansi for the 23rd and 27th; liquor shops will remain closed.
झांसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने झांसी में 23 और 27 अक्तूबर को ड्राई डे घोषित किया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के मुताबिक 23 अक्तूबर को मतदान दिवस पर संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र एवं 27 अक्तूबर को मतगणना दिवस पर नगर निगम क्षेत्र की सभी देशी शराब, कंपोजिट मदिरा, मॉडलशॉप, बार और भांग की थोक व फुटकर अनुज्ञापित दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री एवं वितरण प्रतिबंधित रहेगा। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा।
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