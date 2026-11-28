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झांसी। जिले के पांच ब्लॉकों में भूजल स्तर गिरा है, जबकि तीन में सुधार हुआ है। सबसे ज्यादा गिरावट गुरसराय ब्लॉक में 1.17 मीटर दर्ज की गई। यहां जमीन से पानी की गहराई 4.21 से बढ़कर 5.38 मीटर हो गई है। वहीं, बामौर में सबसे ज्यादा 2.61 मीटर सुधार हुआ है। यहां पानी की गहराई 8.45 से घटकर 5.84 मीटर रह गई है।भूगर्भ जल विभाग की ओर से हर साल मानसून से पहले और बारिश के बाद भूजल स्तर की माप की जाती है। इसके लिए जिले में 152 हाइड्रोग्राफ स्टेशन बनाए गए हैं। यहां विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जमीन के नीचे पानी की गहराई मापी जाती है। इस साल 15 अक्तूबर से 15 नवंबर तक पोस्ट मानसून सर्वे किया गया।विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस बार बामौर, चिरगांव और मोंठ में भूजल स्तर में सुधार हुआ है। बामौर में 2.61 मीटर, चिरगांव में 0.58 मीटर और मोंठ में 0.12 मीटर सुधार दर्ज किया गया। दूसरी ओर गुरसराय में 1.17 मीटर, बंगरा में 0.74 मीटर, मऊरानीपुर में 0.58 मीटर, बबीना में 0.32 मीटर और बड़ागांव में 0.02 मीटर की गिरावट आई है। विभाग के मुताबिक, जिन ब्लॉकों में भूजल स्तर गिरा है, वहां अधिक बोरिंग होने से पानी का दोहन बढ़ रहा है। इससे भूजल की गहराई बढ़ रही है।तालाब और चेकडैम से भूजल बढ़ाने की कोशिशभूजल स्तर बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों की ओर से चेकडैम और तालाब बनवाए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम भी कराए गए हैं। खेत तालाब योजना के तहत भी तालाबों का निर्माण कराया गया है।वर्जनपोस्ट मानसून सर्वे में जिले के तीन ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार और पांच में गिरावट दर्ज की गई है। बामौर में सबसे ज्यादा 2.61 मीटर सुधार हुआ है, जबकि गुरसराय में सर्वाधिक 1.17 मीटर की गिरावट आई है। - मनीष कुमार, सहायक भूभौतिकविद, भूगर्भ जल विभागब्लॉकवार भूजल स्तर की स्थिति (मीटर में)...........................ब्लॉक पिछले साल अब अंतरबबीना 3.42 3.74 - 0.32बड़ागांव 2.81 2.79 + 0.02बामौर 8.45 5.84 + 2.61बंगरा 3.06 3.80 - 0.74चिरगांव 4.39 3.81 + 0.58गुरसराय 4.21 5.38 - 1.17मऊरानीपुर 4.38 4.96 - 0.58मोंठ 2.20 2.32 - 0.12(नोट : बारिश के बाद 2025 और 2026 में हुई माप के आंकड़े मीटर में हैं। जमीन से पानी की गहराई कम होने का अर्थ जलस्तर में सुधार और गहराई बढ़ने का अर्थ गिरावट है।)