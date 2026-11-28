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झांसी। एसएसपी कार्यालय में शुक्रवार दोपहर जमकर हंगामा हुआ। थाना बड़ागांव निवासी एक नाबालिग बेटी 12 दिन से लापता थी। वह अपने प्रेमी के साथ सुरक्षा मांगने पहुंची, तभी उसके मां-बाप भी उसे तलाशते हुए आ गए।परिजनों को देखते ही प्रेमी युगल ने भागने की कोशिश की। परिजनों ने प्रेमी को मोटरसाइकिल से खींचकर नीचे पटक दिया। इसके बाद उसे घसीटते हुए एसएसपी कार्यालय के अंदर ले गए। वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया। दोनों पक्षों को बड़ागांव थाने भेज दिया गया। थाने में भी प्रेमी युगल अलग होने को राजी नहीं हुआ। दोनों साथ रहने पर अड़े रहे और घंटों पंचायत चली। मां ने बेटी की मार्कशीट और आधार कार्ड दिखाए, जिसमें उसकी उम्र करीब 17 साल निकली। नाबालिग इसके बावजूद अपने प्रेमी को छोड़कर मां-बाप के साथ जाने को तैयार नहीं हुई।लड़की ने खुद को बताया बालिगनाबालिग लड़की अपने प्रेमी के साथ ही रहने पर अड़ी रही। उसने एसएसपी कार्यालय में पुलिसकर्मियों से खुद को बालिग बताया। उसका कहना था कि मां-बाप उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने यह भी दावा किया कि उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। वह मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। मां के प्रमाण पत्र के अनुसार, नाबालिग के बालिग होने में अभी छह माह का समय शेष है। मां ने बताया कि आरोपी युवक टांकोरी का रहने वाला है। उनकी रिश्तेदारी में आने-जाने के दौरान युवक ने उनकी पुत्री को फांस लिया। कार्यवाहक प्रभारी शिवपाल सिंह गौर के मुताबिक, मामले की छानबीन कराई जा रही है।