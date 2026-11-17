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व्यापार संघ ने ज्ञापन में बताया कि मंडी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों को उपज का नकद भुगतान करने के लिए व्यापारियों को पर्याप्त धनराशि की जरूरत है, लेकिन बैंक मांग के अनुरूप नकदी नहीं दे रहे हैं। किसान अपनी दैनिक जरूरतों के चलते खाते में भुगतान लेने के बजाय नकद भुगतान की मांग कर रहे हैं। शनिवार और रविवार को एसबीआई में अवकाश रहने से भुगतान की समस्या और बढ़ गई। मंडी सचिव सीएन मिश्रा ने बताया की बैंक द्वारा मांग के अनुरूप बैंक द्वारा रुपये न देने से धान की खरीद में दिक्कत हो रही है।व्यापारियों ने भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य स्थानीय बैंकों से प्रतिदिन 10 से 15 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि नकदी नहीं मिलने से धान खरीद और किसानों का भुगतान प्रभावित हो रहा है।मामले को गंभीरता से लेते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं आईएएस मनीषा धारवे ने एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक झांसी को पत्र भेजकर मोंठ और समथर मंडी से संबंधित बैंक शाखाओं की नकदी सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि धान खरीद सीजन में किसानों को नकद भुगतान के लिए प्रतिदिन 10 से 15 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। नकदी की कमी से खरीद प्रभावित होने के साथ कानून-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ज्ञापन देने समय अजय मोहन गुप्ता, मानपाल सिंह, हरी लोहिया, मुकीम खान, प्रखर गुप्ता सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहेजाम से जूझ रहा कस्बाधान की भारी आवक के चलते मंडी से लेकर कस्बे के अंदर तक जाम की स्थिति बनी हुई है। मंडी परिसर से करीब दो किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की कतारें लगी रहती हैं। सोमवार को भी 500 से अधिक ट्रैक्टर धान लादकर मंडी परिसर में खड़े थे। मंडी प्रशासन ने ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए एक खेत में व्यवस्था की है, लेकिन वाहनों की संख्या अधिक होने से जगह कम पड़ गई है।