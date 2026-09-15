Jhansi News: रात में चार से छह घंटे बिजली गुल, ग्रामीणों में आक्रोश
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:27 AM IST
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ककरबई। विद्युत उपकेंद्र ककरबई से हो रही अघोषित बिजली कटौती से खरका और सिया गांव के ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दिन में होने वाली कटौती तो लोग किसी तरह सहन कर लेते हैं, लेकिन रात में चार से छह घंटे बिजली गुल रहने से उमस और गर्मी में रात जागकर बितानी पड़ रही है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अधिक परेशानी हो रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि समय से बिजली बिल का भुगतान करने के बावजूद नागरिकों को नियमित आपूर्ति नहीं मिल रही है। बिजली कटौती के कारण घरेलू कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से क्षेत्र की आपूर्ति तत्काल दुरुस्त कराने और रात में अघोषित कटौती बंद करने की मांग की है। मांग करनेवाले ग्रामीणों में रामस्वरूप बिदुआ, महेशचंद्र बिदुआ, श्याम सिंह यादव, छत्रपाल परमार, प्रधान प्रतिनिधि आत्माराम यादव, योगेंद्र सिंह परमार, अरविंद बुंदेला, मेहरबान सिंह यादव, सुरेंद्र सिंह चौहान, ब्रजेश बिदुआ, सुनील नायक, रिंकू गुप्ता, ब्रजनारायण गुप्ता, राजाजी परमार सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे।
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ग्रामीणों ने बताया कि समय से बिजली बिल का भुगतान करने के बावजूद नागरिकों को नियमित आपूर्ति नहीं मिल रही है। बिजली कटौती के कारण घरेलू कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से क्षेत्र की आपूर्ति तत्काल दुरुस्त कराने और रात में अघोषित कटौती बंद करने की मांग की है। मांग करनेवाले ग्रामीणों में रामस्वरूप बिदुआ, महेशचंद्र बिदुआ, श्याम सिंह यादव, छत्रपाल परमार, प्रधान प्रतिनिधि आत्माराम यादव, योगेंद्र सिंह परमार, अरविंद बुंदेला, मेहरबान सिंह यादव, सुरेंद्र सिंह चौहान, ब्रजेश बिदुआ, सुनील नायक, रिंकू गुप्ता, ब्रजनारायण गुप्ता, राजाजी परमार सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे।
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