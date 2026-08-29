Jhansi News: -रेल संपत्ति चोरी में पकड़े गए रेलवे हेल्पर सहित चार आरोपी

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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरपीएफ वर्कशॉप प्रभारी अर्चना देवी के नेतृत्व में एसआई बीसी अनुरागी व स्टॉफ ने शाम करीब साढ़े पांच बजे एसटीसी गेट वर्कशॉप के सामने संदेह होने चार लोगाें को स्कूटी समेत पकड़ लिया। तलाशी के दौरान स्कूटी से चोरी की रेल संपत्ति बरामद हुई। पूछताछ में पकड़े गए प्रवीण शर्मा उर्फ पिंचू निवासी गुदरीपुरा हाट का मैदान थाना प्रेमनगर, राजू उर्फ राज आदिवासी निवासी खड़ैय मोहल्ला ईसाईटोला, हिमेश शाक्या निवासी खातीबाबा मंदिर के पास व हेमंत वंशकार उर्फ छिंगा निवासी कब्रिस्तान के पास ईसाईटोला प्रेमनगर बताया। विज्ञापन

पकड़ा गया प्रवीण रेलवे कर्मी है और एसटीसी में हेल्पर के पद पर तैनात है। आरपीएफ की पूछताछ में सामने आया कि रेलकर्मी प्रवीण शर्मा, राजू और हेमंत ने करीब एक सप्ताह पहले एसटीसी साइड से एक बैटरी चोरी की, जिसे उन्होंने राजीव नगर स्थित कबाड़ी को 8,500 रुपये में बेच दिया था। साथ ही स्कूटी से बरामद पांच लोहे की प्लेट बरामद कर स्कूटी को जब्त कर लिया है। आरपीएफ ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया है। पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरपीएफ वर्कशॉप प्रभारी अर्चना देवी के नेतृत्व में एसआई बीसी अनुरागी व स्टॉफ ने शाम करीब साढ़े पांच बजे एसटीसी गेट वर्कशॉप के सामने संदेह होने चार लोगाें को स्कूटी समेत पकड़ लिया। तलाशी के दौरान स्कूटी से चोरी की रेल संपत्ति बरामद हुई। पूछताछ में पकड़े गए प्रवीण शर्मा उर्फ पिंचू निवासी गुदरीपुरा हाट का मैदान थाना प्रेमनगर, राजू उर्फ राज आदिवासी निवासी खड़ैय मोहल्ला ईसाईटोला, हिमेश शाक्या निवासी खातीबाबा मंदिर के पास व हेमंत वंशकार उर्फ छिंगा निवासी कब्रिस्तान के पास ईसाईटोला प्रेमनगर बताया।पकड़ा गया प्रवीण रेलवे कर्मी है और एसटीसी में हेल्पर के पद पर तैनात है। आरपीएफ की पूछताछ में सामने आया कि रेलकर्मी प्रवीण शर्मा, राजू और हेमंत ने करीब एक सप्ताह पहले एसटीसी साइड से एक बैटरी चोरी की, जिसे उन्होंने राजीव नगर स्थित कबाड़ी को 8,500 रुपये में बेच दिया था। साथ ही स्कूटी से बरामद पांच लोहे की प्लेट बरामद कर स्कूटी को जब्त कर लिया है। आरपीएफ ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया है।

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झांसी। रेलवे वर्कशॉप से रेल संपत्ति चोरी कर ले जा रहे चार आरोपियों को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक रेलवे कर्मचारी भी शामिल है, जो एसटीसी में हेल्पर के पद पर तैनात बताया गया है। आरोपियों के कब्जे से एक बैटरी और पांच लोहे की प्लेटें बरामद की गई हैं। आरपीएफ वर्कशॉप ने चोरी में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के विरुद्ध थ्री आरपीयूपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।