Jhansi News: हदबंदी के पत्थर उखाड़ने में चार पर प्राथमिकी

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टहरौली। टहरौली खास निवासी अधिवक्ता राकेश प्रताप सिंह ने टहरौली थाने में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके जरिये बताया कि मौजा टहरौली खास में उनकी भूमि संख्या 328 में 3.124 हेक्टेयर कृषि भूमि है। भूमि की हदबंदी के बाद राजस्व निरीक्षक टहरौली ने एक जून 2026 को मौके पर पहुंचकर पत्थरगड्डी कर सीमा चिन्ह स्थापित कराए थे। लेकिन, पड़ोसी काश्तकार जगन, महेश, जोगेंद्र और कमलेश ने हदबंदी के पत्थर उखाड़कर फेंक दिए और भूमि की जुताई-बुवाई कर ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद