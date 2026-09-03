Jhansi News: छात्राओं को पढ़ाया सुरक्षा, अधिकार और साइबर सतर्कता का पाठ

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लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज इसकिल में मिशन शक्ति एवं साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान उप निरीक्षक राकेश सिंह ने छात्राओं को जागरूक किया, कहा कि किसी को भी ओटीपी शेयर न करें। अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत दे जिससे उस पर जल्द कार्रवाई हो सके। कोई भी छेड़छाड़ अथवा परेशान करता है तो महिला हेल्प लाइन नंबर 112,1090,1098 पर कॉल कर पुलिस की मदद जरूर ले इसके साथ ही थाना पर आकर के महिला हेल्प डेस्क पर आकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है सभी छात्राएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे इस दौरान महिला आरक्षी गोरी, राखी के अलावा नितिन यादव, शिवम तिवारी के अलावा कई पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

एरच। छात्राएं डरे नहीं निडर रहे परेशानी के समय महिला हेल्प लाइन नंबर पर कॉल कर पुलिस की मदद जरूर लें। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे।