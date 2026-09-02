Jhansi News: कीटनाशक छिड़काव के दौरान किसान की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीमऊरानीपुर। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुरानी बैलाई निवासी 30 वर्षीय किसान परमलाल की खेत में काम करते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।मृतक के भाई मनोहर कुशवाहा ने बताया कि परमलाल मंगलवार सुबह अपने खेत पर फसलों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने गए थे। छिड़काव के दौरान ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने वहां परमलाल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।कोतवाल मुकेश कुमार सोलंकी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। परमलाल अपने पीछे एक मासूम पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। पिता की अचानक मौत की खबर सुनकर बच्चों का भी रो-रोकर बुरा हाल है। इस दुखद घटना के बाद से पूरे मोहल्ले में शोक की लहर व्याप्त है।