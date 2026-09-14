Jhansi News: मकान धराशायी होने से परिवार बेघर

विज्ञापन



गरौठा। रौठा तहसील में बेहताशा हुई बारिश से दैवी आपदा के प्रकोप से ग्राम खड़ौरा के बनमाली मिश्रा का परिवार बेघर हो गया है । उनका आवासीय कच्चा मकान बरसात के कारण धराशायी हो गया। जिससे उनके घर में रखा गृहस्थी का सामान पूरी तरह मलबे में दब गया जिससे उन्हें हजारों रुपये का नुकसान हो गया। मकान के धराशायी होने से पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने पर मजबूर है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है ।

संवाद न्यूज एजेंसी