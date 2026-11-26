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मृतक की पहचान लालजी पाल (33) के रूप में हुई। उसके चचेरे भाई रामपाल ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि कुछ दिन पहले लालजी की चाची श्रीदेवी (70) का निधन हो गया था। बुधवार को घर में उनकी त्रयोदशी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान लालजी ने घर के एक सुनसान कमरे में फंदा लगा लिया।लालजी की पत्नी की 10 साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। थानाध्यक्ष अतुल कुमार राजपूत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।