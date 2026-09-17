Jhansi News: तीन महीने बाद भी 1,600 करोड़ की कार्ययोजना पर नहीं लग सकी मुहर

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चुनावी साल होने के नाते इस दफा लोक निर्माण विभाग से अप्रैल माह में ही कार्य योजना तैयार करा ली गई थी। योजना के मुताबिक जून माह तक कार्ययोजना को मंजूरी दिलाने के साथ 15 सितंबर के बाद काम शुरू करा देने की थी। इस वजह से युद्ध स्तर पर कार्य योजना तैयार कराई गई।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जून में झांसी दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी की प्रस्तावित कार्ययोजना की समीक्षा की। इसमें विस्तार से सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्ययोजना पर चर्चा हुई। उम्मीद जताई जा रही थी कि जून के अंत तक इसे मंजूर कर दिया जाएगा, लेकिन अब वहां जाने के बाद भी यह कार्ययोजना अटक गई। मानसून खत्म होने के बाद भी कोई नया काम आरंभ होने की स्थिति में नहीं है। अब तक निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। कार्ययोजना में इलाइट-कानपुर बाईपास फ्लाईओवर के अलावा 235 नई सड़कें और 39 सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव शामिल थे। नोडल अभियंता रजनीश गुप्ता ने कहा कि कार्ययोजना को शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रस्तावित कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।000700 करोड़ के फ्लाईओवर का भी प्रस्तावइलाइट से कानपुर बाईपास के बीच प्रस्तावित ढाई किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के लिए लगभग 700 करोड़ रुपये का अनुमान है। विभाग के मुताबिक इस मार्ग पर भारी यातायात दबाव रहता है और अक्सर जाम की स्थिति बनती है। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न होने के कारण यहां यातायात डायवर्जन भी आसान नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए फ्लाईओवर को कार्ययोजना में पहली बार शामिल किया गया था। इसके अलावा जिले में 235 नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। इनमें करीब 100 सड़कें मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित बताई गई थीं। शेष प्रस्ताव जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित हैं।इन प्रमुख सड़कों पर भी होना है कामबिजना-नोटा-हाटी- मार्ग - 13 किलोमीटरचिरगांव-भांडेर मार्ग - 9 किलोमीटरमऊरानीपुर से मध्य प्रदेश सीमा तक- 2.730 किलोमीटरदबोह-पूंछ-गुरसराय-टीकमगढ़ मार्ग- अलग-अलग हिस्सों में करीब 30 किलोमीटरधनौरा-प्रतापुरा देवरी मार्गरूपधमना-खरकासानी-रानीपुर मार्गरक्सा-टूका मार्गझांसी-मबई गिर्द मार्गचिरगांव बाईपास मार्ग - 4.20 किलोमीटर