Jhansi News: प्लास्टिक मुक्त परिसर और जल संरक्षण पर जोर

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महाविद्यालय के प्रबंधक रामचन्द्र पटेल और प्राचार्य अशोक यादव मुख्य अतिथि रहे। समिति की संयोजक विजया तिवारी ने ग्रीन कैंपस का प्रस्ताव रखा और छात्रों को विस्तृत जानकारी दी। सह संयोजक आर सी कुशवाहा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रबंधक रामचन्द्र पटेल, प्राचार्य अशोक यादव, अजयपाल सिंह और समिति सदस्यों ने प्रस्ताव पर सहमति जताई। रामचन्द्र पटेल ने ग्रीन कैम्पस क्लीन कैम्पस सहित अन्य गतिविधियों पर विचार रखे। प्राचार्य अशोक यादव ने पर्यावरण, प्लास्टिक मुक्त परिसर और जल संरक्षण के बारे में छात्रों को बताया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी दिनेश भारती ने ओजोन क्षरण रोकने और जहरीली गैसों के उपयोग से बचने की जानकारी दी। छात्रा दिव्यांशी ठाकुर ने कचरा प्रबंधन और उसके निस्तारण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सोनी ने किया।इस दौरान धर्मेश कुमार, परशुराम अहिरवार, दीलिपचन्द्र, राजकुमार, शैलेंद्र सिंह, नीरज त्रिपाठी,आशीष,रिमझिम गौरव साहू,राजाराम, देशराज निर्देश, परमोले, आदि मौजूद रहे।