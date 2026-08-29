Jhansi News: जहरीले कीट के काटने से वृद्ध की मौत
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:25 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
ककरबई। मछली काछ गांव में जहरीले कीट के काटने से 65 वर्षीय नाथूराम उर्फ मालिक केवट की मौत हो गई। नाथूराम गुरुवार शाम तिल की फसल की रखवाली करने खेत पर गए थे। रात में किसी जहरीले कीट ने उनकी नाक पर काट लिया। घर लौटते समय वह पास ही घनाराम के खेत में मुंह के बल गिर गए। शुक्रवार सुबह तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और खेत पर वह मृत अवस्था में मिले। मृतक के पुत्र दीनदयाल ने बताया कि पिता का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। संवाद
विज्ञापन