विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चिरगांव। कृषि उत्पादन मंडी समिति चिरगांव में व्यवस्थाओं का अभाव किसानों और व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। धान और मूंगफली के सीजन में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं।मंडी में टूटी सड़कें, जर्जर नालियां, धूल और टूटी पुलिया के कारण किसानों को दिक्कतें हो रही हैं। परिसर में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और नालियां टूटी होने से गंदगी व जलभराव रहता है। वाहनों के आवागमन से दिनभर धूल उड़ती है, जिससे किसानों, व्यापारियों और मंडी में काम करने वाले लोगों को परेशानी होती है। नीलामी चबूतरे के शेड की चादरें भी उखड़ चुकी हैं। इससे बारिश और धूप में किसानों की उपज सुरक्षित नहीं रह पाती। मंडी में कर्मचारियों की भारी कमी भी व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है।किसानों का आरोप है कि मंडी सचिव कार्यालय नहीं आते, जिससे उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए भटकना पड़ता है। धान और मूंगफली की आवक के बीच मंडी की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर किसानों में नाराजगी है। लाखों रुपये की आय होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। किसानों ने मंडी प्रशासन से सड़कों, नालियों, पुलिया की मरम्मत, शेड दुरुस्त करने और कर्मचारियों की तैनाती की मांग की है।प्रभारी मंडी सचिव इंद्रपाल सिंह ने बताया कि समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।