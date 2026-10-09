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Jhansi News: अब ऑनलाइन होगा टीकाकरण नहीं कराने वालों का ब्योरा

Fri, 09 Oct 2026 02:39 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:39 AM IST
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Details of those who do not get vaccinated will now be recorded online.
झांसी। अब यू-विन पोर्टल पर टीकाकरण नहीं कराने वालों का विवरण होगा। इसके बाद उन्हें कई माध्यमों से समझा-बुझाकर टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीएमओ डॉ. शिशिर पुरी ने बताया अब तक टीकाकरण नहीं कराने वालों का ब्योरा रजिस्टर पर दर्ज किया जाता था। इसके बाद आशा वर्कर्स आदि के माध्यम से टीकाकरण के लिए प्रेरित करते थे। चूंकि इनका ब्योरा ऑनलाइन नहीं होता था, इसलिए उच्चाधिकारियों तक इसकी जानकारी नहीं होती थी। अब यू-विन पोर्टल पर टीकाकरण नहीं कराने वालों का ब्योरा ऑनलाइन किया जाएगा। इनको कई स्तर से समझा-बुझाकर प्रेरित करेंगे। जैसे ही वह टीकाकरण कराएंगे वैसे ही पोर्टल पर जानकारी अपलोड होगी। इससे हर स्थिति में पारदर्शिता रहेगी। ब्यूरो
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