Jhansi News: रोडवेज बसों के संचालन की मांग, सांसद को सौंपा ज्ञापन

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ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में झांसी से टहरौली होते हुए टोड़ी फतेहपुर के रास्ते लखनऊ तथा दूसरी बस झांसी से टहरौली, टोड़ी फतेहपुर होते हुए मऊरानीपुर से राठ के लिए संचालित की गई थी। कुछ माह चलने के बाद दोनों बसों का संचालन बंद कर दिया गया।क्षेत्रवासियों का कहना है कि उक्त मार्ग से दर्जनों दूरदराज के गांव जुड़े हुए हैं। रोडवेज बसों के संचालन से ग्रामीणों को कम किराए में सुविधाजनक यात्रा के साथ ही समय से अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत मिलती थी। बसें बंद होने के बाद लोगों को मजबूरी में निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही समय पर गंतव्य तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है।भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सांसद से जनहित में दोनों बंद रोडवेज बसों का पुनः संचालन कराने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कराने की मांग की। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी सुनील लोधी आदि लोग मौजूद रहे।