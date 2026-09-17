फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Construction of a small bridge in Kharka at a cost of 1.85 crore.

Jhansi News: खरका में 1.85 करोड़ रुपये से लघु सेतु का निर्माण

Thu, 17 Sep 2026 02:21 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 17 Sep 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Construction of a small bridge in Kharka at a cost of 1.85 crore.
ककरबई। झांसी के समीपस्थ ग्राम पंचायत खरका में ग्रामीणों की आवागमन समस्या जल्द दूर होने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग गांव के किनारे नाले पर लघु सेतु का निर्माण करवाएगा। इस परियोजना पर 1.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
विज्ञापन

सेतु बनवाने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य करीब छह माह में पूरा करने का लक्ष्य है। लोक निर्माण विभाग खंड-3 झांसी के अधिशासी अभियंता अवधेश कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डाल नहर खंड झांसी कार्यालय ने निर्माण कार्य के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू की है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। ग्रामीणों को लंबे समय से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था।
विज्ञापन

बारिश के दिनों में नाला उफान पर आने से ग्रामीणों को भारी परेशानी होती थी। पुराना रास्ता क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो जाता था। मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचने में सबसे अधिक दिक्कत आती थी। कई बार समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने से गांव में ही प्रसव कराने की स्थिति बन जाती थी। सेतु निर्माण की स्वीकृति से ग्रामीणों में खुशी है। क्षेत्रीय विधायक जवाहर लाल राजपूत का इस सेतु को स्वीकृत कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed