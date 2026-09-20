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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Complaints ranging from land disputes to the sale of property after being fraudulently declared dead have been received.

Jhansi News: जमीन विवादों से लेकर फर्जी मृत घोषित कर संपत्ति बेचने तक की शिकायतें पहुंचीं

Sun, 20 Sep 2026 12:12 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:12 AM IST
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Complaints ranging from land disputes to the sale of property after being fraudulently declared dead have been received.
तहसील में&nbsp;संपूर्ण&nbsp;समाधान&nbsp;दिवस&nbsp;में&nbsp;फरियादियों&nbsp;की&nbsp;समस्याएं&nbs
झांसी। सदर तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकांश शिकायतें जमीन विवाद, दाखिल-खारिज और संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर थीं।
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मसीहगंज निवासी पार्वती ने अपने बेटों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि बेटों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। पार्वती ने आरोप लगाया कि बेटों ने उनकी जमीन भी बेच दी। उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग की। साथ ही संपत्ति वापस दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई करने को भी कहा। अधिकारियों ने शिकायत की जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
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अन्य शिकायतें और अधिकारियों के निर्देश
बैदौरा निवासी चंदन सिंह ने भी एक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पृथ्वीपुर के नया खेड़ा में खरीदी गई जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हो पा रहा है। इससे उन्हें जमीन के अभिलेखों में नाम दर्ज कराने में परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने इस प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। मामले में धारा 38 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जानकारी दी गई। समाधान दिवस में अधिकारियों ने संबंधित विभागों को मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व और भूमि संबंधी मामलों में अभिलेखों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
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