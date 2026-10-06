फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Community toilets in poor condition; people facing difficulties.

Jhansi News: सामुदायिक शौचालय बदहाल, लोग परेशान

Tue, 06 Oct 2026 01:09 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Community toilets in poor condition; people facing difficulties.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कटेरा। स्वच्छ भारत अभियान के दावों के विपरीत, नगर पंचायत कटेरा के वार्ड नंबर तीन तालपुरा में सामुदायिक शौचालय कई महीनों से चोक है। गंदगी और दुर्गंध के कारण इसका उपयोग करना मुश्किल हो गया है। नगर पंचायत प्रशासन इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है।

तालपुरा निवासी साधना, किरण और शकुंतला देवी ने बताया कि महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। शौचालय की पानी की टंकी में भी पानी नहीं रहता। लोगों को घर या पास के तालाब से पानी लाना पड़ता है। खुले में जाने पर बिच्छुओं और जहरीले कीड़े-मकोड़ों का डर रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाखों रुपये के बजट के बावजूद शौचालयों की व्यवस्था ध्वस्त है। उन्होंने तत्काल सफाई, पानी की व्यवस्था और जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed