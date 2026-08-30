सीएम मोहन यादव पहुंचे ओरछा: हेलीपैड पर हुआ भव्य स्वागत, दो दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में होंगे शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Sun, 30 Aug 2026 01:01 PM IST
सार
हेलीपेड पर सीएम के आगमन के दौरान मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ओरछा में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।
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विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवाड़ी जिले के ओरछा पहुंचे। हेलीपेड पर सीएम के आगमन के दौरान मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ओरछा में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। यह बैठक 30 एवं 31 अगस्त को दो दिन चलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हेलीपैड पर बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उपस्थित लोगों में उत्साह देखने को मिला।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महेश केवट, निवाड़ी विधायक अनिल जैन, पृथ्वीपुर के पूर्व विधायक डॉ. शिशुपाल सिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही कमिश्नर सागर अनिल सुचारी, डीआईजी मिथलेश शुक्ला, कलेक्टर जमुना भिड़े, पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) रोहन सक्सेना, एसडीएम अशोक कुमार सेन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हेलीपैड पर बड़ी संख्या में उपस्थित जनसमूह का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उपस्थित लोगों में उत्साह देखने को मिला।
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इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महेश केवट, निवाड़ी विधायक अनिल जैन, पृथ्वीपुर के पूर्व विधायक डॉ. शिशुपाल सिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही कमिश्नर सागर अनिल सुचारी, डीआईजी मिथलेश शुक्ला, कलेक्टर जमुना भिड़े, पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) रोहन सक्सेना, एसडीएम अशोक कुमार सेन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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