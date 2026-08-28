Jhansi News: बाढ़ से बही कार, दो महिलाओं और बच्चों को बचाया

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बामौर स्थित संसोर नाले में आई बाढ़ ने हनुमान मंदिर, प्रतीक्षालय और कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। खडैनी-बामौर सड़क पर करीब 5-6 फीट ऊंची तेज धार बह रही थी। कार चालक ने ग्रामीणों के मना करने के बावजूद वाहन पानी में उतार दिया। तेज धारा में बहने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने कार से महिलाओं और बच्चों की जान बचाई। डायल 112 की टीम ने भी इस बचाव अभियान में हिस्सा लिया। संवाद

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बामौर। दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने जा रही दो महिलाओं और उनके दो दुधमुंहे बच्चों की कार बाढ़ में बह गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।