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दिनारा थाना क्षेत्र के ग्राम डामरोन कला निवासी हनुमंत कुशवाहा के पुत्र आनंद कुशवाहा का रिश्ता तालबेहट के रिजावर गांव में तय हुआ है। इसी सिलसिले में तालबेहट कस्बे के एक शिव मंदिर में गोद भराई की रस्म आयोजित की गई थी। परिवार और रिश्तेदार चार वाहनों से कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इनमें दो गाड़ियों में महिलाएं और दो में पुरुष सवार थे।रस्म पूरी होने के बाद सभी लोग वापस अपने गांव लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया डोंगरी गांव के पास इंडियन पेट्रोल पंप से आगे एक ट्रक ने बोलेरो को अचानक ओवरटेक करते हुए कट मार दिया। ट्रक से टक्कर बचाने के प्रयास में चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। बोलेरो सड़क किनारे लगे लोहे के डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई।