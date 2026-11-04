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बीयू: अब विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 25 नवंबर से होंगी

Wed, 04 Nov 2026 02:05 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:05 AM IST
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BU: Odd-semester examinations will now begin on November 25
झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बीयू) अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 की यूजी-पीजी विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 25 नवंबर से कराएगा।
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विवि के परीक्षा नियंत्रक राजबहादुर ने यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि संस्थागत, व्यक्तिगत एवं बैक पेपर तथा श्रेणी सुधार की परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार कर कॉलेजों व विभागों को भेज दिया है। परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रश्नपत्र की तिथि अथवा अन्य कोई विसंगति होने पर पांच नवंबर तक ई-मेल exam@bujhansi.ac.in या प्रत्यावेदन से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। ब्यूरो
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