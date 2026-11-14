Jhansi News: सुखनई नदी में मिला बुजुर्ग का शव

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मऊरानीपुर। शुक्रवार सुबह कोतवाली क्षेत्र की सुखनई नदी में 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान कांशीराम कॉलोनी निवासी सुरेश अहिरवार के रूप में हुई है। घटनास्थल पर अवैध कच्ची शराब के सेवन की चर्चा है, जिससे हादसे की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। कोतवाल मुकेश कुमार सोलंकी ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। मौत का असल कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद