Jhansi News: -कम हुई बेतवा की रफ्तार, माताटीला के नौ गेट बंद
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Mon, 31 Aug 2026 02:02 AM IST
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झांसी। पिछले करीब पांच दिन बाद बेतवा नदी के बहाव में कमी आई। रविवार को बहाव में कमी आने की वजह से माताटीला बांध के नौ गेट बंद कर दिए गए वहीं, पारीछा एवं सुकुवां-ढुकुवां बांध से भी पानी का बहाव धीमा हुआ है। सिंचाई अफसरों का कहना है कि अभी बहाव में कमी दर्ज हुई है हालांकि मध्य प्रदेश में बारिश होने पर इसमें फिर से तेजी पकड़ने की भी संभावना है।
सिंचाई विभाग के नियंत्रण कक्ष के मुताबिक रविवार देर रात तक माताटीला बांध से 26,093 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि बुधवार से 50-60 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। इसके लिए बांध के 18 गेट खोल दिए गए थे। रविवार को बहाव कम होने की वजह से नौ गेट बंद कर दिए गए। अब सिर्फ नौ को दो फीट ऊंचाई पर खोलकर पानी बाहर निकाला जा रहा है।
उधर, पारीछा और सुकुवां-ढुकुवां बांध में भी कमी दर्ज हुई है। पारीछा से 70 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, अब यहां पानी घटकर करीब 30 हजार क्यूसेक ही रह गया है। सुकुवां-ढुकुवां बांध से भी पानी के बहाव में पहले के मुकाबले कमी आई है। राजघाट बांध से अब सिर्फ 12,182 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। नोडल अभियंता बृजेश कुमार पोरवाल के मुताबिक फिलहाल पानी में कमी दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश से पानी बढ़ने पर इसमें इजाफा होने की संभावना है। इसको देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है।
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सिंचाई विभाग के नियंत्रण कक्ष के मुताबिक रविवार देर रात तक माताटीला बांध से 26,093 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि बुधवार से 50-60 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। इसके लिए बांध के 18 गेट खोल दिए गए थे। रविवार को बहाव कम होने की वजह से नौ गेट बंद कर दिए गए। अब सिर्फ नौ को दो फीट ऊंचाई पर खोलकर पानी बाहर निकाला जा रहा है।
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उधर, पारीछा और सुकुवां-ढुकुवां बांध में भी कमी दर्ज हुई है। पारीछा से 70 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, अब यहां पानी घटकर करीब 30 हजार क्यूसेक ही रह गया है। सुकुवां-ढुकुवां बांध से भी पानी के बहाव में पहले के मुकाबले कमी आई है। राजघाट बांध से अब सिर्फ 12,182 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। नोडल अभियंता बृजेश कुमार पोरवाल के मुताबिक फिलहाल पानी में कमी दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश से पानी बढ़ने पर इसमें इजाफा होने की संभावना है। इसको देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है।
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