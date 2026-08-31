Jhansi News: -कम हुई बेतवा की रफ्तार, माताटीला के नौ गेट बंद

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सिंचाई विभाग के नियंत्रण कक्ष के मुताबिक रविवार देर रात तक माताटीला बांध से 26,093 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि बुधवार से 50-60 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। इसके लिए बांध के 18 गेट खोल दिए गए थे। रविवार को बहाव कम होने की वजह से नौ गेट बंद कर दिए गए। अब सिर्फ नौ को दो फीट ऊंचाई पर खोलकर पानी बाहर निकाला जा रहा है।उधर, पारीछा और सुकुवां-ढुकुवां बांध में भी कमी दर्ज हुई है। पारीछा से 70 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, अब यहां पानी घटकर करीब 30 हजार क्यूसेक ही रह गया है। सुकुवां-ढुकुवां बांध से भी पानी के बहाव में पहले के मुकाबले कमी आई है। राजघाट बांध से अब सिर्फ 12,182 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। नोडल अभियंता बृजेश कुमार पोरवाल के मुताबिक फिलहाल पानी में कमी दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश से पानी बढ़ने पर इसमें इजाफा होने की संभावना है। इसको देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है।