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Jhansi News: रास्ते में बेरहमी से पीटा, तीन पर प्राथमिकी

Thu, 12 Nov 2026 12:54 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:54 AM IST
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Beaten mercilessly on the way; FIR registered against three individuals
पूंछ। ग्राम मड़ोराखुर्द निवासी रामपाल ने पूंछ थाने में तहरीर दी, जिसके जरिये बताया कि पांच नवंबर की शाम वह अपने खेत की सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही कोमल यादव, आशु यादव और अजय यादव खेत पर पहुंचे। इसके बाद शाम करीब सात बजे वे सभी लोग उसके घर पहुंच गए। वहां उन्होंने गाली-गलौज की। रामपाल ने बताया कि आरोपियों ने उसकी मां और पुत्र विक्रम पाल को रास्ते में गिराकर बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
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