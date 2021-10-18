Jhansi News: किसान के घर घुसा कोबरा, सपेरे ने पकड़ा

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मऊरानीपुर। लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम धवाकर में एक किसान के कच्चे घर में कोबरा निकलने से परिवार में दहशत फैल गई। यह घटना किसान प्रतिपाल सिंह परिहार के घर में हुई। उनके घर में सांप दिखाई दिया था। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने मध्य प्रदेश के सगरवारा गांव से एक सपेरे को बुलाया। सपेरा मौके पर पहुंचा और कोबरा को पकड़ने का प्रयास किया। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सपेरे ने कोबरा को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। सांप को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए थे। संवाद