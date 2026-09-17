Jhansi News: प्रोजेक्ट अलंकार से संवरेगा बमनुवां का संस्कृत विद्यापीठ

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इसमें प्राचीन भवन की मरम्मत, पुनर्निर्माण और निर्माण कार्य शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य बृज किशोर तिवारी ने की। इसमें संस्कृत विद्यालयों के हित में शासन के कार्यों की सराहना की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50 लाख रुपये स्वीकृत करने पर आभार जताया गया। विद्यालय प्रबंधक हरिपति सहाय कौशिक के प्रयासों की भी सराहना हुई। इस दौरान रविकांत पिपरैया, सुनील कुमार तिवारी, आशुतोष चतुर्वेदी, धर्मेंद्र रावत, सोहित मिश्रा, बृजेश कुमार, रविंद्र शेखर चतुर्वेदी, घनश्याम प्रजापति आदि मौजूद रहे।

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टहरौली। बमनुवां स्थित स्थानीय संस्कृत विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक बैठक आयोजित हुई। यह बैठक विद्यालय भवन के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत होने पर हुई। उत्तर प्रदेश शासन की प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत यह धनराशि स्वीकृत हुई है।