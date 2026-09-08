Jhansi News: ओरछा में अब रोज मिलेगा बालभोग-ब्यारीभोग
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
ओरछा। श्री रामराजा मंदिर में अब प्रतिदिन सुबह बालभोग और रात ब्यारीभोग का प्रसाद वितरित होगा। मंदिर प्रबंधन इसका पूरा खर्च उठाएगा, दानदाताओं का इंतजार नहीं किया जाएगा। पहले यह व्यवस्था दानदाताओं की बुकिंग पर निर्भर थी। हालांकि, कोरोना काल से पहले भी यह व्यवस्था थी। कोरोना के दौरान प्रसाद वितरण बंद कर दिया गया था। श्रद्धालुओं की लगातार मांग पर प्रशासन ने इसे फिर से शुरू किया है। कलेक्टर व मंदिर प्रबंधक जमुना भिड़े के प्रयासों से यह संभव हुआ। प्रतिदिन करीब 10 हजार रुपये का ब्यारीभोग और 3500 रुपये का बालभोग तैयार होगा। यह प्रसाद मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों को बांटा जाएगा। श्री रामराजा मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस व्यवस्था से दर्शनार्थियों को भगवान के प्रसाद के साथ भोजन भी मिल सकेगा। संवाद
विज्ञापन