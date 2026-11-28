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झांसी। झांसी-शिवपुरी हाईवे पर सिजवाहा गांव के पास शुक्रवार को गलत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर को बचाने के प्रयास में सवारियों से भरी आपे डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में चालक समेत आठ लोग घायल हो गए। इनमें तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।शुक्रवार अपराह्न करीब 3:30 बजे सीपरी बाजार के रस बहार चौराहे से सवारियां लेकर ऑटो दिनारा जा रहा था। इसमें सभी दिनारा के रहने वाले सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऑटो जैसे ही सिजवाहा गांव स्थित वेयर हाउस के सामने पहुंचा, ऑटो के सामने विपरीत दिशा से ट्रैक्टर आ गया। उससे बचने की कोशिश में चालक ने ऑटो को बाएं ओर मोड़ा। इस दौरान रफ्तार में होने की वजह से ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर होते ही वह पलट गया।उसमें सवार लोग नीचे दब गए। वहां चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह नीचे से यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों में सूरज यादव (32), संजय जाटव (19), रामसखी साहू (55), लक्ष्मी बाई रायकवार (50), मदन सिंह यादव (60), शिल्पी (24), संगीता (55) और गोपाल (52) शामिल हैं। सूचना पर रक्सा थाना प्रभारी उदय सिंह पहुंच गए। पुलिस ने 108 एंबुलेंस एवं टोल एंबुलेंस के सहारे घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद संजय जाटव, रामसखी साहू और लक्ष्मी बाई की हालत गंभीर देखते हुए उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अन्य घायलों का जिला अस्पताल एवं निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी उदय सिंह का कहना है कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।