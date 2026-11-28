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झांसी। मेडिकल कॉलेज में चार साल पहले कथित कोबाल्ट मशीन चोरी के मामले में अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है। न्यायालय ने उनसे 30 नवंबर तक आख्या पेश करने को कहा है। इसमें एसआईटी जांच के आधार और आदेश की जानकारी मांगी गई है।चार साल पहले मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपये की कोबाल्ट मशीन की चोरी दिखाई गई थी। हालांकि, दस्तावेज के अनुसार इस मशीन को केरल की एक कंपनी को नीलाम किया गया था। इस मामले में कॉलेज की तत्कालीन प्राचार्य साधना कौशिक और विभागाध्यक्ष सचिन माहुर पर आरोप हैं। रेडियोलॉजी विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी भी आरोपों के घेरे में हैं। एक साल पहले अधिवक्ता भानु सहाय ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। हाल ही में अमित गोयल ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया।एसीजेएम सप्तम अनिल कुमार की अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया है। उन्हें यह भी बताना होगा कि क्राइम ब्रांच से मामले की जांच किस आदेश से कराई गई। तत्कालीन प्राचार्य ने मशीन की चोरी बताई थी, जबकि उसे केरल की कंपनी को 85 लाख रुपये में नीलाम किया गया था।