Jhansi News: मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मियों ने निकाली पुतले की शवयात्रा, पुलिस से नोकझोंक
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:53 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:53 AM IST
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झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स सफाई कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। दोपहर में आंदोलित कर्मचारियों ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसके पुतले की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली। गेट नंबर एक से कैंसर विभाग होते हुए कर्मचारी प्राचार्य कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने शवयात्रा निकालने से रोका तो कर्मचारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कर्मचारियों ने दो टूक कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे काम पर नहीं लौटेंगे।
शवयात्रा के बाद कर्मचारी नारेबाजी करते हुए धरना स्थल की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कर्मचारियों को शवयात्रा निकालने और नारेबाजी करने से रोकने की कोशिश की। इस पर कर्मचारी पुलिस से उलझ गए। करीब 40 मिनट तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। बाद में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए।
750 सफाई कर्मियों की मानदेय और समायोजन की मांग
मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स पर करीब 750 सफाई कर्मी कार्यरत हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर के अनुसार मानदेय दिया जाए। इसके अलावा यूपीकॉम में समायोजित किया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि न्यूनतम मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर वे पहले भी कई बार हड़ताल कर चुके हैं। हर बार प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर काम पर लौट आए, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी वजह से इस बार कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का एलान किया है।
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तीन दिन से हड़ताल, सफाई व्यवस्था चरमराई
तीन दिन से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण मेडिकल कॉलेज की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वार्डों और परिसर में गंदगी बढ़ने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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शवयात्रा के बाद कर्मचारी नारेबाजी करते हुए धरना स्थल की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कर्मचारियों को शवयात्रा निकालने और नारेबाजी करने से रोकने की कोशिश की। इस पर कर्मचारी पुलिस से उलझ गए। करीब 40 मिनट तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। बाद में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए।
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750 सफाई कर्मियों की मानदेय और समायोजन की मांग
मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स पर करीब 750 सफाई कर्मी कार्यरत हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर के अनुसार मानदेय दिया जाए। इसके अलावा यूपीकॉम में समायोजित किया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि न्यूनतम मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर वे पहले भी कई बार हड़ताल कर चुके हैं। हर बार प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर काम पर लौट आए, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी वजह से इस बार कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का एलान किया है।
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तीन दिन से हड़ताल, सफाई व्यवस्था चरमराई
तीन दिन से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण मेडिकल कॉलेज की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वार्डों और परिसर में गंदगी बढ़ने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।