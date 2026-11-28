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शवयात्रा के बाद कर्मचारी नारेबाजी करते हुए धरना स्थल की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कर्मचारियों को शवयात्रा निकालने और नारेबाजी करने से रोकने की कोशिश की। इस पर कर्मचारी पुलिस से उलझ गए। करीब 40 मिनट तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। बाद में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए।750 सफाई कर्मियों की मानदेय और समायोजन की मांगमेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स पर करीब 750 सफाई कर्मी कार्यरत हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर के अनुसार मानदेय दिया जाए। इसके अलावा यूपीकॉम में समायोजित किया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि न्यूनतम मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर वे पहले भी कई बार हड़ताल कर चुके हैं। हर बार प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर काम पर लौट आए, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी वजह से इस बार कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का एलान किया है।तीन दिन से हड़ताल, सफाई व्यवस्था चरमराईतीन दिन से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण मेडिकल कॉलेज की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वार्डों और परिसर में गंदगी बढ़ने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।