Jhansi News: नए पंप लगने के बाद घरों में आने लगा मटमैला पानी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महानगर पेयजल योजना के तहत माताटीला बांध 70-70 एमएलडी क्षमता के नए पंप स्थापित किए गए। यह पंप स्थापित होने के बाद सोमवार से इनको पूरी क्षमता के साथ चलाया गया। टंकी भरने के साथ ही इनसे आपूर्ति आरंभ की गई। इससे आपूर्ति आरंभ होते ही सीपरी बाजार, अयोध्यापुरी कॉलोनी, खातीबाबा, सिविल लाइंस, हंसारी, तालपुरा, ओल्ड बस स्टैंड, नरसिंह राव टौरिया, दरीगरान-2, खंडेराव गेट, सागर गेट, सिलवटगंज, खुशीपुरा (आंशिक), मसीहागंज, आयुर्वेदिक कॉलेज के आसपास का क्षेत्र, नगरा, पुलिया नंबर-9, लहरगिर्द, मेडिकल कॉलेज (आंशिक), गुमनावारा, नंदनपुरा, सिमरधा, कोछाभांवर, भगवंतपुरा, बिजौली और सिमराहा समेत तमाम मोहल्लों में मटमैला पानी आने लगा। खुशीपुरा प्रथम निवासी बृजलाल ने बताया कि पिछले दो दिनों से घरों में इसी तरह का गंदा और मटमैला पानी आ रहा है। पानी इतना खराब है कि नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वार्ड नंबर 14 के मोहिनी बाबा क्षेत्र के लोगों ने भी यही शिकायत की। उनका कहना है कि इस वजह से पीने का पानी भी उनको नहीं मिल पा रहा है।000माताटीला बांध में नए पंप लगाए गए हैं। इन पंपों से अधिक मात्रा में पानी खींचे जाने की वजह से पानीका रंग हल्का मटमैला हो रहा है। फिलहाल पंपों की पूर्ण क्षमता के साथ टेस्टिंग की जा रही है। इसके लिए सीडब्ल्यूआर को खाली कराया जा रहा है। इसका निदान होने में दो से तीन दिन का समय लग सकता है।मुकेश पाल सिंहअधिशासी अभियंता, जल निगम