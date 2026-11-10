Jhansi News: तैयार हुई 48 बेड की एसएनसीयू, दिसम्बर तक होगी शुरू

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अमर उजाला ब्यूरोझांसी। मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए 48 बेड की अत्याधुनिक स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) तैयार हो गई है। जीवनरक्षक उपकरण लगाने तक का काम हो चुका है। फायर सेफ्टी की व्यवस्था हो गई है। बिजली की वायरिंग को दोबारा कराया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है कि दिसंबर के अंत तक नई एसएनसीयू को शुरू कर दिया जाएगा।मेडिकल कॉलेज की पुरानी एसएनसीयू में 15 नवंबर 2024 की रात भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि नौ बच्चों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई थी। घटना के तत्काल बाद सुरक्षित बचाए गए नवजातों के इलाज के लिए वार्ड नंबर पांच में अस्थायी तौर पर 10 बेड की एसएनसीयू बनाई गई थी। बाद में मल्टी स्पेशियलिटी बिल्डिंग में 16 बेड की एसएनसीयू संचालित की जाने लगी। सीमित बेड होने के कारण नवजातों के उपचार की व्यवस्था पर लगातार दबाव बना हुआ था। ऐसे में 48 बेड की नई यूनिट तैयार हो गई ने है।नई एसएनसीयू में नवजातों के गंभीर उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की गई है। एनएचएम और सीएसआर के माध्यम से मिले उपकरणों को यूनिट में स्थापित कर दिया गया है। इसमें वेंटिलेटर, इन्फ्यूजन पंप, सी-पैप और हाई फ्लो नेजल कैनुला (एचएफएनसी) जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन भी लगाई गई है। नवजातों को शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए 48 वार्मर और पीलिया के उपचार के लिए 16 फोटोथैरेपी मशीनें लगाई गई हैं। 48 इन्फ्यूजन पंप, ट्रांसपोर्ट इन्क्यूबेटर और मल्टीपैरा मॉनिटर लगाए जा चुके हैं। इन उपकरणों से गंभीर हालत में भर्ती होने वाले बच्चों की लगातार निगरानी और उपचार किया जा सकेगा।0- फायर सेफ्टी पूरी, बिजली की जांच के बाद मिलेगी हरी झंडीनई बिल्डिंग में आग से बचाव के इंतजामों को प्राथमिकता दी गई है। फायर सेफ्टी का काम पूरा कराया जा चुका है। हालांकि, बिजली की फिटिंग और वायरिंग को लेकर शासन की ओर से दोबारा व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत पहले से हुई वायरिंग को हटाकर दोबारा कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यूनिट शुरू होने से पहले बिजली व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक, वायरिंग समेत जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यूनिट को मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। दिसंबर के अंत तक इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।0- नही लौटना पड़ेगा निराशनई एसएनसीयू शुरू होने से झांसी के साथ आसपास के जिलों से आने वाले गंभीर नवजातों को भी बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी। अभी तक सीमित बेड की वजह से उपचार व्यवस्था पर दबाव रहता है। 48 बेड की क्षमता बढ़ने से अधिक नवजातों को एक साथ भर्ती कर इलाज किया जा सकेगा।वर्जन48 बेड की एसएनसीयू बनकर तैयार हो गई है। इस समय दोबारा से वायरिंग का काम किया जा रहा है। दिसंबर तक इसको चालू कर दिया जाएगा।डॉ सुधीर कुमार,प्राचार्य मेडिकल कॉलेज