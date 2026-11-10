गुड़ चोरी करना कुत्ते को पड़ा महंगा: सिर में फंसा प्लास्टिक का डिब्बा, एक घंटे की मशक्कत के बाद बचाई जान

राहत की सांस लेकर भागा कुत्ता

ग्रामीणों की करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार प्लास्टिक के उस डिब्बे को कुत्ते के सिर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डिब्बा निकलते ही बेजुबान ने चैन की सांस ली। उसकी आंखों में जिंदगी वापस मिलने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। मुक्त होते ही कुत्ता तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। इस घटना की चर्चा पूरे रक्षा कस्बे में है। ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई इस तत्परता और जीव दया की हर कोई सराहना कर रहा है। यह घटना हमें यह भी सबक देती है कि घरों के बाहर या खुले में फेंके गए प्लास्टिक के डिब्बे और कचरा किसी भी बेजुबान के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं।