गुड़ चोरी करना कुत्ते को पड़ा महंगा: सिर में फंसा प्लास्टिक का डिब्बा, एक घंटे की मशक्कत के बाद बचाई जान
रक्सा कस्बे में एक आवारा कुत्ते का सिर गुड़ के डिब्बे में फंस गया। गुड़ चुराने के प्रयास में वह करीब एक घंटे तक तड़पता रहा। स्थानीय ग्रामीण पंकज राय और अन्य लोगों ने सूझबूझ से डिब्बे को काटकर उसकी जान बचाई।
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उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के रक्सा कस्बे से एक बेहद हैरान और भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लालच के चक्कर में एक बेजुबान जानवर की जान आफत में पड़ गई। रक्सा कस्बे के पुनावली रोड पर एक आवारा कुत्ते को गुड़ चोरी करना उस समय बेहद महंगा पड़ गया, जब उसका सिर गुड़ के प्लास्टिक के डिब्बे में बुरी तरह फंस गया। लगभग एक घंटे तक वह बेजुबान तड़पता रहा और अपनी जान बचाने के लिए छटपटाता रहा। आखिरकार, स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद डिब्बे को काटकर निकाला गया, जिसके बाद कुत्ते की जान बच सकी।
चोरी के चक्कर में फंसी जान
जानकारी के अनुसार, पुनावली रोड पर स्थित एक स्थान पर प्लास्टिक के डिब्बे में गुड़ रखा हुआ था। खाने की तलाश में घूम रहे एक कुत्ते की नजर उस डिब्बे पर पड़ी। गुड़ की महक से आकर्षित होकर कुत्ते ने उसे चुराने का प्रयास किया। उसने डिब्बे के अंदर मुंह तो डाल दिया और बड़े चाव से गुड़ खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकालने की कोशिश की, उसका सिर प्लास्टिक के संकरे डिब्बे में बुरी तरह फंस गया।
एक घंटे तक तड़पता रहा बेजुबान
सिर फंसने के बाद कुत्ता घबरा गया। सांस लेने में हो रही दिक्कत और आंखों के सामने अंधेरा छा जाने के कारण वह सड़क पर इधर-उधर दौड़ने और तड़पने लगा। डिब्बे से सिर निकालने के लिए उसने जमीन पर सिर पटका, लेकिन प्लास्टिक का डिब्बा निकलने का नाम नहीं ले रहा था। बेजुबान की यह तड़प देखकर वहां से गुजर रहे लोग सहम गए। कुत्ता करीब एक घंटे तक इसी दर्दनाक स्थिति में तड़पता रहा।
ग्रामीणों ने पेश की मानवता की मिसाल
कुत्ते को इस हाल में तड़पता देख स्थानीय ग्रामीण पंकज राय तुरंत आगे आए। उन्होंने अन्य ग्रामीणों को इकट्ठा किया और कुत्ते की मदद करने का फैसला किया। हालांकि, घबराहट के कारण कुत्ता किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा था। ग्रामीणों ने बेहद सूझबूझ और धैर्य से काम लेते हुए पहले कुत्ते को काबू में किया। इसके बाद बेहद सावधानी से डिब्बे को काटना शुरू किया ताकि कुत्ते को कोई चोट न पहुंचे।
राहत की सांस लेकर भागा कुत्ता
ग्रामीणों की करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार प्लास्टिक के उस डिब्बे को कुत्ते के सिर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डिब्बा निकलते ही बेजुबान ने चैन की सांस ली। उसकी आंखों में जिंदगी वापस मिलने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। मुक्त होते ही कुत्ता तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। इस घटना की चर्चा पूरे रक्षा कस्बे में है। ग्रामीणों द्वारा दिखाई गई इस तत्परता और जीव दया की हर कोई सराहना कर रहा है। यह घटना हमें यह भी सबक देती है कि घरों के बाहर या खुले में फेंके गए प्लास्टिक के डिब्बे और कचरा किसी भी बेजुबान के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं।